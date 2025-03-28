Илузия нормалносци

У Новим Садзе прешлого тижня, од 18. по 24. марец, отримани Медзинародни саям кнїжкох. Подїя хтора влонї отримана лєм з епитетом Новосадски саям кнїжкох, залоньским тиж як Медзинародни, а пред корону єй урядова назва була Салон кнїжкох у Новим Садзе, и тераз була на Новосадским сайме. З тей нагоди скромнєйше и на меншим просторе – лєм у Гали 1 и аули, док Мастер гала на тот завод була празна. У исти час отримана и традицийна Вистава уметносци „Арт експо”, док остало якошик прецихнуте же тераз у своїм узвичаєним термину нє отримани Саям образованя „Драгокази” хтори скорейших рокох бул состойни елемент ярнього културного триптиха на Новосадским сайме. Нє треба три раз трафяц же прецо…

Углавним, Саям кнїжкох отримани, а медзи велїма учашнїками и викладателями представели ше и руски институциї и здруженя хтори медзи своїма активносцами пестую и видавательну дїялносц – Новинско-видавательна установа „Руске слово”, Завод за културу войводянских Руснацох, Руска матка и Дружтво за руски язик, литературу и културу. На Сайме ше ише раз потвердзел главни упечаток кед слово о актуалним стану и трендох у руским видавательстве – же сотруднїцтво приноши синерґию, ефект и резултати лєпши и векши як кед би ше кажде сам за себе трапел у тим нєлєгким подняцу.

Скоро источашнє з Медзинародним саймом кнїжкох у Новим Садзе, до явносци вишла контроверза на релациї держава–видавательство хтора би, кед бизме даяким концом жили у иншаким чаше, дружтве и жеми, напевно преросла до националней културней афери першого шора у ранґу дакедишнєй „Єретичней приповедки”. Отже, Министерство култури тогорочни конкурс за одкуп кнїжкох огранїчело виключно на виданя друковани на кирилки. Велї углядни видавательни хижи, дзепоєдни з нїх и з медзинародним реномеом у своєй роботи и припознанями на шветовим уровню, одлучели ше на бойкот тей, як ю оценєли дискриминативней мири. Поволую ше на централни реґистер Народней библиотеки по хторим у домашнїм видавательстве кирилка и латинка подєднак заступени, як и законски предписаня и линґвистични стандарди по хторих сербски язик двописмови. Спомнути видавателє до дальшого нє буду участвовац анї у других активносцох хторе орґанизує лєбо потримує ресорне Министерство, рахуюци ту и други конкурси, сайми и державни проєкти.

Нє од вчера, жиєме у дружтве хторе ше систематично и з найвисшого места кирилизує, гоч часто наруби, смиком и прейґ колєна – ище швижe чувство благей нєприємносци пре нєдавни тендер за опреманє явних службох з кирилковима тастатурами (?!) розписани з истей адреси, а анї на локалу тот тренд нє мож нє видзиц – лєм треба опатриц дисплеї на автобусох явного превозу у Новим Садзе, городу култури, туристичному центру реґиї и младежскей престолнїци Европи, и задумац на цо то здабе кед нащивителє Еґзиту з иножемства пробую идентификовац линию до Петроварадину…

И у тим случаю, хтошка випатра нєбарз розуми, лєбо нароком викруца концепт и значенє поняца националней културней политики – же то глїбоки фундамент, а нє наруцана фасада народного єства.