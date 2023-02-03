Инцидент у Основней школи у Коцуре

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре початком тижня, 31. януара, случел ше инцидент кед школяр вербално, а потим и физично нападнул наставнїцу.

По сообщеню за явносц, на тоту подїю зоз елементами насилства, Школа такой одреаґовала, превжала шицко потребно же би защицела занятих и школярох у школи. Школа у складу з Правилнїком о протоколу поступаня у Установи у одвиту на насилство, злоставянє и занєдзбованє обвисцела компетентни орґани и Министерство просвити, а планує и реализовац вецей активносци на дальшим процесуованю случая.

Як тиж наведзене у сообщеню, Школа поступа у складу з предписанями и у тей хвильки ше преценює же нє у интересу занятого и дзецка давац вецей информациї, а зоз управи Основней школи „Братство єдинство” модля за порозуменє.