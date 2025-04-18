Инцидент на протесту

РУСКИ КЕРЕСТУР – На мирним протестним сходзе, означеним зоз 16-минутову цихосцу, хтори отримани стреду 16. априла у центру Руского Керестура, случел ше инцидент кед ше нєпознати вожач залєцел на ґрупу гражданох хтора блокирала крижну драгу.

Вожач ше зоз вельку швидкосцу рушал зоз напряму Лалитю, а потим предлужел по главней драги у напряме ґу Кули.

Пре тот инцидент, оглашела ше и ґрупа младих Руски Керестур на дружтвених мрежох хтора тот поступок охарактеровала як „…пробованє застрашованя и забойства” и поручела „Нє мушиме шицки думац исто. Нє мушиме потримовац истих людзох, алє мушиме мац гранїцу.”

У инциденту, на щесце, нєт покалїчених.