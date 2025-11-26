ДружтвоРутенпресТексти

Инфо днї о софинансованю мирох енерґетскей санациї буду о тидзень

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 47 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Инфо днї з нагоди розписованя Явней поволанки за софинансованє мирох енерґетскей санациї фамелийних хижох и квартельох на териториї општини Кула за 2025. рок, после Кули, буду отримани и у Руским Керестуре. У Керестуре буду на стреду, 3. децембра, на 10 годзин у Месней заєднїци.

Инфо днї буду орґанизовани з цильом же би ше гражданом представело бенефити укладаня до мирох енерґетскей ефикасносци, же би ше гражданох информовало о условийох за участвованє у явней поволанки, як и же би ше визначело предосци хтори проєкт „Чиста енерґия и енерґетска ефикасносц за гражданох – SURCEˮ приноши локалней заєднїци.

Явна поволанка за гражданох и гражданох зоз катеґориї социялно загрожених буду розписани на пондзелок 1. децембра, кед шицки заинтересовани гражданє годни достац потребни информациї и превжац документацию потребну за конкурс, у Енерґетским Инфо центру у Кули, у будинку општини Кула.

Явна поволанка за гражданох тирва 10 днї, а 12. децембра будзе придаванє документациї (конкурс тирва покля ше средства нє потроши).

За гражданох зоз катеґориї социялно загрожених конкурс тирва 45 днї од дня розписованя, и за тоту нагоду Министерство рударства и енерґетики дава субвенциї 90 одсто од вкупного виносу инвестициї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Знєйце нови електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово”...

На соботу „Дньовкаˮ

Промоция двох нових кнїжкох за дзеци

ФАМУС отвори Кристина Афич, a наступи и Саша...

Културна творчосц националних меншинох Републики Горватскей 2025.