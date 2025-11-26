Инфо днї о софинансованю мирох енерґетскей санациї буду о тидзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – Инфо днї з нагоди розписованя Явней поволанки за софинансованє мирох енерґетскей санациї фамелийних хижох и квартельох на териториї општини Кула за 2025. рок, после Кули, буду отримани и у Руским Керестуре. У Керестуре буду на стреду, 3. децембра, на 10 годзин у Месней заєднїци.

Инфо днї буду орґанизовани з цильом же би ше гражданом представело бенефити укладаня до мирох енерґетскей ефикасносци, же би ше гражданох информовало о условийох за участвованє у явней поволанки, як и же би ше визначело предосци хтори проєкт „Чиста енерґия и енерґетска ефикасносц за гражданох – SURCEˮ приноши локалней заєднїци.

Явна поволанка за гражданох и гражданох зоз катеґориї социялно загрожених буду розписани на пондзелок 1. децембра, кед шицки заинтересовани гражданє годни достац потребни информациї и превжац документацию потребну за конкурс, у Енерґетским Инфо центру у Кули, у будинку општини Кула.

Явна поволанка за гражданох тирва 10 днї, а 12. децембра будзе придаванє документациї (конкурс тирва покля ше средства нє потроши).

За гражданох зоз катеґориї социялно загрожених конкурс тирва 45 днї од дня розписованя, и за тоту нагоду Министерство рударства и енерґетики дава субвенциї 90 одсто од вкупного виносу инвестициї.