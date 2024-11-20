Информациї о студийох у ЕУ

НОВИ САД – Европска хижа Нови Сад, у сотруднїцтве зоз Канцеларию за медзинародне сотруднїцтво и проєкти Филозофского факултета и Младежским союзом здруженя ОПЕНС, орґанизує инфо сесию „Студирай у ЕУ”.

Инфо сесия будзе на штварток, 21. новембра на 15 годзин у Шветочней сали 114 на Филозофским факултету у Новим Садзе.

У програми буду презентовани можлївосци за студиранє у Европи:

15:00 – Еразмус+: Шицко o европскей програми за розменьованє студентох

15:45 – Студирай у Французкей: Предносци и условия за студиранє у Французкей

16:00 – Студирай у Словениї: Вигодни можлївосци квалитетного образованя

16:45 – DAAD стипендиї: Можлївосци финансованя студийох у Нємецкей

Подїя отворена за заинтересованих студентох хтори ше жадаю поинформовац о можлївосцох студираня у иножемстве.