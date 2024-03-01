Информованє польопривреднїкох и поднїмательох о кредитней потримовки

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Месней заєднїци вчера Розвойни фонд Войводини отримал презентацию заинтересованим гражданом Руского Керестура, хторим представени найвигоднєйши кредитни линиї за польопривреду и поднїмательство.

Презентация отримана у сотруднїцтве зоз Канцеларию за локални економски розвой Општини Кула и Локалну акцийну ґрупу „Шерцо Бачки” з цильом информованя польопривреднїкох и поднїмательох о кредитней потримовки за розвой дїлованя.

По словох представнїка РФВ, Деяна Славуєвича, хтори задлужени за кредитни сектор, циль представнїком Фонду же би обишли кажде место у општини, же би гражданом хторим наменєни кредити, представели свойо понукнуца и оможлївели им же би достали шицки нєобходни информациї.