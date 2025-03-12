На интеркултуралну черанку до Швайцарскей

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох проєкту „Програма интеркултуралней черанки 2025” пецеро школяре осмей класи з Основней школи „Петро Кузмяк” од 12. по 25. марец буду пребувац у Швайцарскей, у дзецинским валалє Песталоци.

З Войводини одпутовали вєдно 40 школяре зоз Бачкей Паланки, Руми, Индїї, Крчедину и зоз Руского Керестура, а там буду у ґрупи зоз школярами зоз Сиверней Македониї як и з домашнїма зоз швайцарских школох. Циль проєкту розвивац интеркултуралну комуникацию та же би млади були потримани у афирмованю толеранциї и порушани прилапйовац културни розлики як позитивни вредносци и подобне.

Зоз керестурскей Школи „Петро Кузмяк” до Швайцарскей одпутовали пецеро школяре народзени 2011. року – Андрей Пашо, Никола Петкович, Исак Новта, Доротеа Рамач и Николая Рац, а провадзи их педаґоґиня Любица Няради.

Проєкт реализує Дружтво за потримовку дзeцинству и младосци „Гумана” зоз Бачкей Паланки з финансийну потримовку Песталоци фонду зоз Швайцарскей, фахову потримовку Секретарияту за образованє и културу Войводини и Покраїнского омбудсмана локалних самоуправох и локалних школских управох.