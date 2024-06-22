Нашо уметнїки: Мария Ковачевич, академска малярка

Мария Ковачевич припада новей габи руских илустраторкох хтора сотрудзує зоз НВУ „Руске слово”. Илустровала дзецински кнїжки – „Весели буквар”, „Родзини”, „Кухня” зоз вифарбйованку, „Ремесла и професиї” и „Котульки и ґомбульки”. Сеґменти зоз тих сликовнїцох обявени и у Часопису за дзеци „Заградка”.

Народзена є 28. септембра 1976. року у Новим Садзе. Закончела основну школу и Штредню уметнїцку школу „Боґдан Шупут”, а потим основни и постдипломски студиї на Академиї применєних уметносцох у Братислави, у Словацкей.

Участвовала на вецей заєднїцких виставох и уметнїцких колонийох у Сербиї и иножемстве.

У периодзе од 2002–2006. рок робела як уметнїцки директор у рекламних аґенцийох „Lukas Europe” и „Respo Promotion” у Братислави, а од 2006–2008. рок як креативни директор у „O´B Sport” у Даблину, у Ирскей.

Од 2009. року жиє и роби як фриленс дизайнер и илустратор кнїжкох за дзеци у Новим Садзе.

Того року лауреатка є награди „Михайло Ковач” за найлєпше авторске дїло илустрацийох и иновативносц у сликовнїцох кнїжкох за дзеци у едициї „Заградка”, як и у самим Часопису за дзеци „Заградка”.