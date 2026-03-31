Интернационалне змаганє – Супер Енпи

СУБОТИЦА – Карате клуб Русин участвовал на 27. Супер Енпи Интернационалним змаганю у каратеу, хторе було отримане внєдзелю, 29. марца у Суботици.

На змаганю участвовали 28 клуби, медзи хторима були змагателє зоз Словацкей, Белґиї, Нємецкей и БиГ. На тим змаганю участвовал и КК Русин за хтори ше змагали: Леонтина Балинд, Александра Кекень, Михаела Сендерак, Миа Сабо, Ерик Грубеня, Виктор Шимко, Дорян Попович и Дамян Венчельовски.

Нашо каратисти зазначели шлїдуюци резултати: у катеґориї борбох освоєне 1. место, док у катеґориї катох завжати два други и штири треци места.

Каратистох на змаганю водзели тренере Милан Тасич и Наташа Ковачевич.

Орґанизатор Интернационалного Супер Енпи змаганя у каратеу бул КК „Спартак – Енпи” зоз Суботици.