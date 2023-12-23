Интерни етични медийни кодекс „Руского слова” часц нового Закону о явним информованю Републики Сербиї

НОВИ САД – На Штвартей схадзки, котру отримало Надпатраюце цело за спроводзенє Интерного етичного медийного кодексу 21. децембра 2023, заключене же Новинско-видавательна установа „Руске слово” и Национални совит рускей националней меншини у периоду од 28. децембра 2022. по 17. децембер 2023. року почитовали документ самореґулациї, котри медзи собу подисали.

На схадзки штирочленого Надпатраюцого цела Интерного етичного медийного кодексу присуствовали предсидателька Новинарскей асоцияциї Руснацох Ирина Гарди Ковачевич, адвокат и вивершни директор Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ) Велько Милич, предсидатель Одбора за информованє Националного совиту рускей националней меншини Златко Рамач и директор НВУ „Руске слово“ Борис Варґа.

На схадзки розпатрени Звит о активносцох, анализа и оцена почитованя началох и принципох самореґулаторного Кодексу у периоду од єдного року, односно од трецей порядней схадзки и вони були цалком у складу зоз тим документом.

Предложени напрямки за виробок правилнїкох о роботи Надпатраюцого цела, водзеню схадзкох и вименкох Статута и других документох НВУ „Руске слово” у складу зоз новим Закон о явним информованю Републики Сербиї.

Члени Надпатраюцого цела Интерного етичного медийного кодексу виражели задовольство же векшина з предкладох фаховей роботней ґрупи за писанє нового закону були прилапени у Скупштини Републики Сербії.

Нови закони о Явним информованю и Електронских медийох концом октобра були усвоєни у сербским парламенту, гоч було озбильни зауваги фахових новинарских орґанизацийох, окреме у часци о снованю медийох з боку держави.

Нови Закон о явним информованю ма и єдну иновацию, а то праве самореґулация (интерни кодекс) нє лєм при медийох по сербски, алє и у тих котрим снователє национални совити националних меншинох.

Самореґулация як институт вошла до Cтратеґиї розвою системи явного информованя у Републики Србиї за период 2020–2025. рок и на єй виробку од 2018. року робело и НВУ „Руске слово”.

Национални совит рускей националней меншини и НВУ „Руске слово” подписали Интерни етични медийни кодекс концом 2019. року, з потримовку ОЕБС-у и НДНВ-а.

Интерни етични медийни кодекс НВУ „Руске слово” постал часц спроводзеня Акцийного плану Стратеґиї розвою системи явного информованя у Републики Сербиї за период 2020–2025. рок.

НВУ „Руске слово” перши раз у таким важним леґислативним процесу за розвой медийох и демократиї у нашей жеми. Цали тот комплексни поступок виробку стратеґиї, кодексу, закону и спроводзеню акцийного плану часц Прегваряцкого процесу Републики Сербиї як кандидата до Европскей униї и вон часц Поглавйох 5, 8, 10, 23, 28 и 32.