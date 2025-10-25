ОбразованєРутенпресТексти

Инвестує ше до школох у Войводини

автор Л. Сарич, фото: www.puma.vojvodina.gov.rs
НОВИ САД – Предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович штварток, 23. октобра, придала контракти у вредносци од 100 милиони динари за реконструкцию, адаптацию, санацию, инвестицийне и чечуце отримованє обєктох 20 установох основного образованя и воспитаня у АП Войводини за 2025. рок.

Предсидателька Покраїнскей влади визначела же нова програма реконструкциї школох єден з найзначнєйших заєднїцких укладаньох до будучносци. Вона наглашела же укладанє до школскей инфраструктури нє лєм материялне питанє, алє и указатель стараня о дзецох и квалитету настави.

Подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци Роберт Отот гварел же тото уручованє контрактох представя предлуженє одвичательней политики хтора образованє препознава як фундамент дружтва.

