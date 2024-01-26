ИПАРД 3 – Перша поволанка будзе розписана у фебруару, а за трактори у септембру

БЕОҐРАД – Перша тогорочна поволанка за ИПАРД 3 програми будзе розписана за период од 12. фебруара по 12. април, обявело Министерство польопривреди, лєсарства и водопривреди. У плану поволанкох предвидзене же Инвестицийна програма ИПАРД 3 будзе тирвац по 2027. рок.

Од фебруара по април будзе розписана Mира 1 за инвестициї до физичного маєтку польопривредних ґаздовствох, до вибудови и опреманя, уключуюци подзвигованє нових продукцийних засадох овоци и матичних засадох висших фитосанитарних катеґорийох з опреманьом. За ню предвидзени буджет од 4,81 милиярди динари.

Шлїдуюца поволанка за Миру 3, за инвестициї до физичного маєтку, хтора ше дотика прерабяня и маркетинґу польопривредних продуктох и продуктох рибарства будзе розписана од 22. aприла по 21. юний, а за ню предвидзени буджет од 6,37 милиярди динари.

Поволанка за Миру 7, за диверсификацию польопривредних ґаздовствох и розвой дїлованя односно рурални туризем, будзе розписана од 1. юлия по 16. aвґуст и за ню предвидзени буджет од 5,12 милиярди динари.

У другей половки рока буду ознова розписани два поволанки за Миру 1. Єдна будзе од 2. септембра по 18. октобер и то за набавку тракторох за цо наменєне 2,69 милиярди динари. Друга будзе розписана од 18. новембра по 27. децембер за набавку машинох, опреми и механїзациї, а за ню предвидзени буджет од 1,69 милиярди динари.

З Министерства польопривреди сообщели же тот обявени план поволанкох информативного характеру и же є подложни вименком.