Ище єден успишни и нащивени Християнски камп за дзеци

КОЦУР – Тогорочни Християнски камп за дзеци у Коцуре под назву „Радосц у Богу”, зоз тему „Емоциї”, почал 26. юния и тирвал штири днї, по 29. юний. До духовного кампу ше могли приявиц дзеци од першей по осму класу, а по словох орґанизаторох, шицко прешло у найлєпшим шоре.

Програма кампу за наймладших тирвала каждого дня од 9 годзин рано по 16:30 годзин пополадню, а днї дзецом були виполнєни зоз рижнима интересантносцами котри орґанизаторе обдумали и порихтали. Програма дня облапяла стретнуце дзецох и раншу физичну активносц, Службу Божу, драмски слички, рижнородни бависка и штафети. Волонтере коцурского парохиялного Каритасу „Марийов дом” за кажди дзень кампу рихтали полудзенок и ужину, а потим учашнїки Духовного кампу провадзели виронауку, участвовали у роботньох, а мали нагоду патриц и рисовани филми.

Орґанизаторе тогорочного Християнского кампу були парох коцурски о. Владислав Рац, шестра Євсевия СНДМ, вироучителька Ксения Бесерминї, координатор коцурского Каритасу Янко Салонтаї и Милка Фейса. Аниматоре, котри за тоту нагоду пришли зоз України, були млади Олґа Кориневска, Соломия Кравец и Ирина Баран, а помоцнїки аниматорох були Саманта Ґайдош, Марина Ґакович, Душица Бркич, Катарина Горняк, а технїчно помогла Катарина Недич.

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Окрем Каритасових волонтерох, у отримованю активносцох помогли и велї други волонтере зоз валалу, числени родичи, а за финансийну помоц и добродзечни прилоги була поставена шкатулка у церкви. Тиж, одволали ше и дзечнє помогли велї други валалчанє, як и поднїмателє зоз валалу котри даровали за дзеци ужину и ошвиженє. Вельку потримовку и помоц и того року успишному Християнскому кампу за дзеци обезпечел Церковни одбор грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици.