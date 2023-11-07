Ище єден успишни Културов бал

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ище єден успишни Бал Дому култури, треци по шоре, отримани всоботу 4. новембра у ресторану „Бостон” у Руским Керестуре на хторим ше, у преважно рускей музики вешелєли коло 90 нащивителє рижних ґенерацийох.

Такой по приходу госцох, орґанизаторе привитали шицких присутних, а нєодлуга були уручени и дарунки пари хтора перша затанцовала, а то були Адриана и Борис Барново.

За нащивительох того року орґанизаторе уведли новитет, окремни куцик за фотоґрафованє, за хтори була задлужена фотоґраф Ивана Медєши.

Фото Ивана Медєши

Источашнє док тирвало фотоґрафованє було и друге бависко, такволани Рулет танєц, односно танєц на випадованє, а щешлїва пара того вечара були Иван Планчак и Теодора Русковски.

После кратшого блоку танцованя и друженя, ушлїдзел музични квиз, у хторим задаток бул одгаднуц шпиванки хтори би у кратких тактох одграл бенд. Найвидши и зоз найвецей точнима одвитами достал награду, а то на соботовим Балу бул Иван Емейди.

После музичного квизу зоз бендом „Коцурски бетяреˮ предлужело ше вешелїц до годзини после полноци, а орґанизаторе и того року були Андрея Штефанко, Сашо Палєнкаш и Желько Ковач.