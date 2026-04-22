Ище єдна побида младих Искрових фодбалерох

ЧЕРВИНКА – Младши катеґориї Фодбалского клуба Искра одбавели пондзелок, 20. априла, у Червинки ище єдно пририхтуюце стретнуце процив екипи ФК Червинка, та победзели, а резултат бул 3:4.

На стретнуцу бавели дзеци хтори ходза до другей класи основней школи.

ФК Червинка – ФК Искра 3:4. Ґоли за екипу Искри дали: Алекса Сердар (2), Лазар Филеп (1) и Марко Макаї (1).

За екипу Искри 2017 бавели: Петар Шербула, Василиє Дюрдїч, Арсениє Радошевич, Лазар Филеп, Алекса Сердар, Павле Русковски, Марко Макаї, Маша Хромиш и Урош Булич.

Екипу водзел Неманя Родич.