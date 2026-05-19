Ище єдна побида рукометашох

НОВИ БЕЧЕЙ – Рукометни клуб „Русин” одбавел внєдзелю, 17. мая у Новим Бечею у СРЦ „Єдинство” першенствене стретнуце у Трецей лиґи Войводини процив екипи РК „Єдинство” зоз Бочару и победзел, а резултат бул 19:24 (10:14).

Найефикаснєйши бавяч на стретнуцу бул Борис Югик хтори дал 7 ґоли.

Ґоли за екипу Русина дали: Борис Югик (7), Марко Слива (4), Владе Орлич (3), Филип Тома (3), Милан Чолич (3), Алекса Костелник (2), Лука Стойков (1), Филип Ноґо (1) и Петар Пирожек (1).

За екипу Русина бавели: Предраґ Марянац (c), Стефан Дюрко, Владе Орлич, Алекса Костелник, Филип Тома, Миле Зеленович, Лука Стойков, Милан Чолич, Петар Пирожек, Филип Ноґо, Борис Югик и Марко Слива.

Екипу водзели Бранислав Кртинич и Мирослав Виславски.

У шлїдуюцим колу Трецей лиґи Войводини екипа Русина будзе бавиц у Руским Керестуре процив екипи РК „Обилич” зоз Нового Кнежевцу.