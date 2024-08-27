Ище єдна препущена нагода

ДЮРДЬОВ – У 2. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 24. авґуста у Новим Садзе, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова страцели у стретнуцу зоз фодбалерами ФК Индекс зоз резултатом 3:1.

Ґол за Бачку посцигнул Блаґоє Стєпанович у штерацец першей минути. Жовти картон у екипи Бачки достали Блаґоє Стєпанович и Драґан Тривунович.

Домашнї ґоли посцигли у седемдзешат другей, осемдзешат седмей и у пиятей минути судийского надополнєня.

После того кола Бачка на тринастим месце зоз нула бодами. У шлїдуюцим колу дюрдьовски фодбалере на домашнїм терену буду бавиц зоз фодбалерами Фрушкогорского Партизана.