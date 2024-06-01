Ище єдна схадзка представнїкох НСР и ПУ„Бошко Буха”

ВЕРБАС – У просторийох Предшколскей установи (ПУ) „Бошко Буха” у Вербаше, у централним обєкту „Бубка” вчера, 31. мая, отримана ище єдна схадзка представнїкох Националного совиту Руснацох (НСР) и руководства спомнутей установи, на котрей ознова главна тема було образованє дзецох по руски на предшколским возросту у Оддзелєню „Герлїчка” у Коцуре и проблеми зоз котрима ше стретаю.

На схадзки присуствовала предсидателька Oдбору за образованє НСР Олена Папуґа, предсидатель Вивершного одбору НСР Желько Ковач, директор ПУ „Бошко Буха” Небойша Дешич и помоцнїца директора ПУ „Бошко Буха” Дубравка Чирич Срданович.

Представнїки НСР представели дирекциї у Вербаше резултати зоз схадзки отриманей прешлого тижня зоз родичами у коцурскей „Герлїчки”, зоз заключком же ше родичи на концу вияшнєли же сцу же би дзеци остали у цалодньовей ґрупи, и же би голєм тоти седмеро котри буду предшколска ґрупа вецей учели по руски и пошли пририхтанши до першей класи.

Тиж, на схадзки бешедоване о простору, и як визначела Папуґова, муши ше найсц простор дзе би ше дньово три годзини тоти дзеци видвоєли як руска ґрупа и на мире запровадзовали свойо активносци. Директор Дешич гварел же нащиви Оддзелєнє у Коцуре, розпатри можлїви ришеня, алє же є за вариянту же би ше простор у зборнїци присподобело тей ґрупи дзецох.

По словох Папуґовей, у Националним совиту ше будзе робиц на тим же би ше од септембра уж бешедовало и зоз родичами, и з тима котри у мишаней руско-сербскей ґрупи же би ше тримали рижни едукациї и розгварки, и же би од септембра 2025. року мишана руско-сербска ґрупа преросла до чистей рускей ґрупи.