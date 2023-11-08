Ище єдно друженє искрових и русинових ветеранох (фото)

КОЦУР – На Пелетовим салашу у Коцуре коцурски ветеранє ФК „Искра” орґанизовали ище єдно традицийне друженє зоз ветеранами ФК „Русин” зоз Руского Керестура, котре запровадзую уж даскельо роки.

На тим сходу Коцурци були домашнї. По словох присутних ветеранох, намагаю ше голєм раз, або два раз до рока орґанизовац таки друженя, углавним у красним амбиєнту Пелетового салашу.

Дакедишнї ґолман Силвестер Хромиш Стариґа, котри мал нагоду ношиц дрес обидвох клубох и бавиц за обидва екипи, з ошмихом гварел же му окреме мило же резултат у друженьох вировнати на 3:3.

Михайло Варґа Пеле, ветеран Искри, и Елемир Рамач Еле, ветеран Русину, зачатнїки орґанизованя таких сходох и друженьох ветеранох.