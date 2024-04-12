Ище нєшка мож приявиц школярох за приход на Драмски мемориял

РУСКИ КЕРЕСТУР – За школярох зоз местох дзе ше отримує порядна настава на мацеринским язику и зоз местох дзе ше учи руски язик зоз елементами националней култури як виборни предмет, орґанизує ше приход на 56. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, хтори будзе отримани од 12. по 21. април у Руским Керестуре. Приход на Драмски мемориял мож приявиц ище нєшка, 12. април, по 12 годзин.

Предложене же би школяре зоз Дюрдьова, Нового Саду, Нового Орахова, Бачкей Тополї, Вербасу, Коцура, Савиного Села, Кули и Сриму, пришли одпатриц дзецинску представу „Побиднїки” у режиї Адриани Надь Барна, хтору виведу аматере Дома култури Руски Керестур – Драмски студио „Арт”.

Дзецинска представа „Побиднїки” будзе виведзена на Драмски мемориялу на стреду 17. априла на 11:30 годзин.

Приход школярох орґанизую Национални совит Руснацох – Одбор за образованє, Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” и орґанизатор Мемориялу – Дом култури Руски Керестур.

Уходнїци за представу обезпечел Орґанизацийни Одбор 56. Драмского меморияла Петра Ризнича Дядї.

Трошки приходу на Мемориял обезпечел Национални совит Руснацох прейґ Одбору за образованє.

Тиж предложене же би автобус рушел на 9 годзин зоз Дюрдьова (опрез школи), на 9:30 годзин зоз Нового Саду (опрез автобусней станїци), зоз Вербасу на 10 годзин (ище ше потвердзи точне место) и на 10:30 годзин зоз Коцура (опрез школи „Братство єдинство”).

Точне число школярох и просвитних роботнїкох хтори приду на Драмски мемориял послац на мейл адресу Националного совиту, rusovit@mts.rs, по пияток, 12. април по 12 годзин.

За шицки други информациї лєбо нєясносци, наволац на число телефона 064 186 10 16 – Желько Ковач.