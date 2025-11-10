Ище нєшка ше мож приявиц на Бал младих

ДЮРДЬОВ – Млади зоз Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова орґанизую Бал младих, на соботу, 15. новембра.

Уходнїца 3.500 динари, зоз ню ше достава вечеру и нєогранїчене пице. Уходнїци мож резервовац при Валентини Салаґ на число телефона 061/1303933 лєбо на инстаґрам боку @mladez.djurdjov найпознєйше по 10. новембер.

Млади за Бал рихтаю богату томболу, а за добру атмосферу и того року будзе задлужени бенд „Коцурски бетяре” зоз Коцура.

Бал почнє на 20 годзин, у просторийох дюрдьовского Дружтва.