ДружтвоРутенпресТексти

Ище нєшка ше мож приявиц за диґитални туристични каталоґ

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 38 Опатрене

ЖАБЕЛЬ – Туристична орґанизация општини Жабель поволує шицки катеґорисани погосцительски обєкти и польопривредни ґаздовства же би ше приявели за участвованє у диґиталним туристичним каталоґу Општини Жабель.

Циль тей явней поволанки творенє диґиталного каталоґу хтори обєдинї туристичне понукнуце Општини Жабель.

Заинтересовани обєкти треба же би прияви доставели по 15. марец 2024. року на адресу Трґ Светоґ Саве 4а Жабель, лєбо прейґ електронскей пошти kabinet@visitzabalj.org.

Вецей о явней поволанки мож пречитац на тим линку, лєбо на сайту Туристичней орґанизациї општини Жабель.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Предлуженє традициї рецитованя

На соботу будзе Општинска смотра рецитаторох

Прецо треба присц на 34. фестивал новей рускей...

На соботу будзе друженє у Руским доме

Окружне змаганє зоз сербского як нємацеринского