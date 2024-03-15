Ище нєшка ше мож приявиц за диґитални туристични каталоґ

ЖАБЕЛЬ – Туристична орґанизация општини Жабель поволує шицки катеґорисани погосцительски обєкти и польопривредни ґаздовства же би ше приявели за участвованє у диґиталним туристичним каталоґу Општини Жабель.

Циль тей явней поволанки творенє диґиталного каталоґу хтори обєдинї туристичне понукнуце Општини Жабель.

Заинтересовани обєкти треба же би прияви доставели по 15. марец 2024. року на адресу Трґ Светоґ Саве 4а Жабель, лєбо прейґ електронскей пошти kabinet@visitzabalj.org.

Вецей о явней поволанки мож пречитац на тим линку, лєбо на сайту Туристичней орґанизациї општини Жабель.