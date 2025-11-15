КултураРутенпресТексти

Ище нєшка ше мож приявиц на „Фамус”

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 7 Опатрене

СИВЕЦ – Орґанизаторе 41. Фестивалa акустичней музики „Фамус” поволую заинтересованих музичарох, кантавторох, же би ше по 15. новембер приявели участвовац на тим Фестивалу хтори ше отримує у Доме култури у Сивцу.

Шицки заинтересовани музичаре треба же би послали свою авторску композицию, кратку биоґрафию и контакт телефон. Аудио-видео знїмок треба же би бул зняти зоз камеру телефона, а потребне го послац прейґ WeTransfer, на имейл адресу domkulture.sivac@gmail.com.

Фестивал, 41-раз будзе отримани на соботу, 29. новембра, а о участвованю на Фестивалу и о побиднїкох, хторих обчекую пенєжни награди, и того року будзе одлучовац фахови жири.

