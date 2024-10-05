Ище нєшка тирва Єшеньски фестивал квеца

КУЛА – Нєшка ше у Кули отримує други дзнь манифестациї Єшеньски фестивал квеца, хтори будзе отворени по 18 годзин у Крамеровей улїци.

Фестивал, окрем квеца, понука и рижни прикраски, ручни роботи, штанди зоз єдзеньом и домашнїма виробками.

Того року, на манифестацию пришло вецей як 100 викладаче зоз цалей Сербиї, хтори презентую и понукаю рижни файти квеца по вигодних ценох.

З тей нагоди, орґанизаторе поволую шицких заинтересованих же би ище нєшка, 5. октобра, вихасновали красни дзень и нащивели тот найвекши фестивал квеца у нашей општини.