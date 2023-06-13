Ище седмеро дзеци прияли Першу Причасц

КУЛА – Внєдзелю, 11. юния ище єден дзень бул окремни у парохиї Святого Йосафата, того дня друга ґрупа парохиянох прияли Першу Святу Причасц.

На Служби Божей котру служел єрей о. Зеновий Рацки зоз далєкей Австралиї, котри на Служби источашнє и наказовал, Єлена Кощук, Ирена Воротняк, Ханна Дацишин, Доротея Ганцко, Иван Воротняк, Андрий Дацишин и Алексий Демкович ше перши раз стретли зоз Исусом под видами хлєба и вина.

Єрей Зеновий Рацки, парох и настоятель єромонах Дамян Кича, ЧСВВ, сотруднїк єромох Платон Салак, ЧСВВ, Шестри СНДМ – настоятелька Надя Воротняк, Келилия Суботнїцки, Татяна Воротняк, Церковни одбор на чолє зоз Теодором Процкиєвичом и шицкима парохиянами щиро винчую першопричашнїком.