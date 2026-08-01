Ище тирва приявйованє за Чуроґску реґату

ЧУРОҐ – На Старей Тиси у Чуроґу, на нєдзелю 9. авґуста будзе отримана традицийна Чуроґска реґата 2026.
За участвованє ше мож приявиц по соботу, 8. авґуст, а треба уплациц 1.000 динари. Приявиц ше мож при Филипови Павлов 064/032-60-84 и Неманї Тапавица 064/051-03-20.
Чуроґска реґата 2026 почнє зоз сходом приявених реґаташох на 9 годзин у Чуроґу на ушореней часци побрежя Старей Тиси.
На 10 годзин реґата руши по Старей Тиси до Бачкого Ґрадишта, на 13:00 годзин ше там планує полудзенок.
Медзи 14 и 15 годзин ше руша назад до Чуроґу. Тота часц реґати рекреативного характеру.
На 16 годзин будзе журка на плажи у Чуроґу, а на 17 почнє змагательна часц Чуроґскей реґати 2026. Старт будзе при чуроґскей плажи на Старей Тиси.
С. Саламун