Ище три нови конкурси зоз обласци образованя

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци розписал три нови конкурси зоз обласци образованя у вкупней вредносци 174,5 милиони динари.

Слово о тих конкурсох:

1. 151 милион динари за реґресованє превоженя школярох штреднїх школох на териториї AП Войводини (контакт: 021/487-4602, 487-4558, 487-4262);

2. 17,5 милиони динари за програми и проєкти у обласци образованя у АП Войводини:

• 700 тисячи динари на уровню предшколского образованя (контакт: 021/487-4819, 487-4335);

• 9,6 милиони динари на уровню основного и штреднього образованя (контакт: 021/487-4876, 487-4393);

• два милиони динари у обласци школярского стандарду (контакт: 021/487-4602 и 487-4884);

• 700 тисячи динари у обласци моцнєня язичних компетенцийох школярох основних и штреднїх школох (контакт: 021/487-4035, 487-4335);

• милион динари за набавку опреми за основни школи хтори маю статус явно припознатих орґанизаторох активносцох формалного основного образованя одроснутих (контакт: 021/487-4035, 487-4884);

• 3,5 милиони динари за основни и штреднї школи хтори реализую двоязичну наставу (контакт: 021/487-4609, 487-4335).

3. Шейсц милиони динари за трошки оспособйованя талантованих школярох штреднїх школох з териториї АП Войводини и анґажованє фахових сотруднїкох на Андревлю.

Термин за подношенє приявох под точками 1. и 2. то 24. марец, а за конкурс под точку 3. термин апликованя 8. марец 2023. року.