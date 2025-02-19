Искра бавела, Русин мал паузу

КОЦУР – ФК „Искра” одбавела и штварте пририхтуюце стретнуце, пондзелок 17. фебруара у Коцуре зоз ФК „Гайдук 1912” зоз Кули, а стретнуце закончене зоз минималну побиду екипи Кули зоз 0:1.

ФК „Искра” – ФК „Гайдук 1912” (Кула) – 0:1 (0:1)

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Милорад Ваяґич, Дамян Ґубаш, Андрей Малацко, Марко Секулич, Марко Грнячки, Милан Ефендич, Давид Гарди, Мариян Малацко, Душан Бокан и Никола Адамович.

До бависка ище вошли: Павле Човс, Лазар Милованович, Димитриє Ґрубачич, Давид Неделькович и Стефан Шошкич.

Шлїдуюце пририхтуюце стретнуце екипа Искри будзе бавиц на нєдзелю 23. фебруара у Коцуре зоз екипу ФК „Раднички” зоз Баймоку.

ФК „Русин” свойо друге пририхтуюце стретнуце процив екипи ФК „Гайдук” зоз Стапару нє одбавел пре нєвигодни условия, так же шлїдуюце стретнуце будзе бавиц на нєдзелю 23. фебруара у Руским Керестуре процив екипи ФК „Соко” зоз Новей Ґайдобри.