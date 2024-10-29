Искра дала штири ґоли

БАЧКЕ ҐРАДИШТЕ – Фодбалски клуб „Искра” внєдзелю, 27. октобра у Бачким Ґрадишту одбавела єденасте першенствене стретнуце у Войводянскей лиґи Сивер процив екипи ФК „Войводина”. Коцурска Искра одбавела одличне стретнуце у хторим славела зоз резултатом 0:4.

Искра бавела у составе – Вид Неделькович, Милан Ефендич, Лазар Милованович, Зоран Сердар, Марян Малацко (Дьордє Байчич), Дамян Ґубаш, Никола Адамович (Михайло Буила), Милорад Ваяґич (Лука Дорокхази), Давид Неделькович (Павле Човс), Димитриє Ґрубачич и Давид Гарди.

По два ґоли за Искру дали Никола Адамович и Дамян Ґубаш.

У идуцим 12. колу ВФЛ Сивер, Искра на нєдзелю 3. новембра будзе бавиц у Коцуре процив екипи ФК „Раднички 1905” зоз Баймоку а стретнуце почнє на 13:30 годзин.