Коцурска Искра на єденастим месце

КУЛА – Фодбалски клуб „Искра” всоботу, 3. мая у Кули одбавел дзешате першенствене стретнуце у другей полусезони Войводянскей фодбалскей лиґи (ВФЛ) Сивер процив екипи ФК „Гайдук 1912” и поражени є зоз резултатом 2:0.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Марко Секулич, Милан Ефендич, Лазар Милованович, Павле Човс, Мариян Малацко (c), Никола Адамович, Милорад Ваяґич (Михайло Буила), Андрей Малацко, Давид Неделькович (Стефан Шошкич) и Давид Гарди (Лука Дорокхази).

На лавочки ище були: Вид Неделькович и Дамян Ґубаш.

Шлїдуюце 26. першенствене коло ФК „Искра” будзе бавиц на нєдзелю 11. мая у Коцуре процив екипи ФК „Войводина” зоз Бачкого Ґрадишта.

Стретнуце почнє на 17 годзин.