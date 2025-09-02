РутенпресСпортТексти

Боди остали у Бечею

автор Д. Барна
БЕЧЕЙ – Фодбалски клуб Искра одбавел, всоботу, 30. авґуста у Бечею треце першенствене стретнуце ВФЛ Сивер зоз екипу ФК Бечей и зазначел пораженє зоз резлтатом 2:1.

Єдини ґол за екипу Искри дал Марко Неделькович зоз пеналу.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Оґнєн Салонтаи, Лазар Милованович, Павле Човс, Марко Неделькович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич, Ненад Петкович, Алекса Дорокхази и Давид Гарди.

До бависка ище вошли: Марко Секулич, Мариян Малацко, Зоран Сердар, Боривой Цветкович и Андрей Малацко.

У шлїдуюцим 4. першенственим колу ВФЛ Сивер екипа Искри будзе бавиц на соботу, 6. септембра у Раткове процив екипи Раднички 1918.

Стретнуце почнє на 16:30 годзин.

