Искра чишлєла до осем за нови три боди

КОЦУР – Фодбалски клуб Искра внєдзелю 8. юния у Коцуре одбавел остатнє петнасте першенствене стретнуце ВФЛ Сивер у сезони 2024/25 процив екипи ФК Србобран и зазначел прешвечлїву и историйну побиду зоз резултатом 8:1.

Ґоли за екипу Искри дали: Никола Адамович (3), Душан Бокан (2), Михайло Буила (2) и Димитриє Ґрубачич (1).

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Марко Секулич (Стефан Шошкич), Лазар Милованович (Лука Дорокхази), Павле Човс, Никола Адамович, Дамян Ґубаш (c), Душан Бокан, Андрей Малацко (Милорад Ваяґич), Михайло Буила (Давид Неделькович), Димитриє Ґрубачич (Мариян Малацко) и Давид Гарди.

Дебитантска сезона за екипу Искри успишно закончена, понеже сполнєти зарисовани циль а то обстоянє. Першенство закончели на 10. месце на таблїчки ВФЛ Сивер зоз освоєнима 37 бодами, а зазначели 11 побиди, 4 стретнуца одбавели нєришено, док 15 стретнуца страцели.