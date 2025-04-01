Лидер на таблїчки лєпши за два ґоли

ҐАЙДОБРА – Фодбалски клуб „Искра” всоботу 29. марца у Ґайдобри одбавел штварте першенствене стретнуце у другей полусезони ВФЛ Сивер процив екипи ОФК „Бачка” зоз Бачкей Паланки и зазначела пораженє зоз резултатом 2:0.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Марко Секулич, Павле Човс, Мариян Малацко, Никола Адамович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич, Андрей Малацко, Давид Неделькович (Лазар Милованович) и Димитриє Ґрубачич (Михайло Буила).

На лавочки ище були: Вид Неделькович, Стефан Шошкич, Милан Ефендич и Лука Дорокхази.

Шлїдуюце 20. першенствене коло ФК „Искра” будзе бавиц на нєдзелю 6. априла у Коцуре процив екипи ФК „Младосц” зоз Бачкого Петровцу.

Стретнуце почнє на 16 годзин.