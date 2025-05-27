Пораженє на домашнїм терену

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” внєдзелю 25. мая у Коцуре одбавела тринасте першенствене стретнуце у другей полусезони ВФЛ Сивер процив екипи ФК „Обилич” и зазначела нєобчековане пораженє зоз резултатом 3:4.

Ґоли за екипу Искри дали: перши бул автоґол, Никола Адамович (2).

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Милан Ефендич, Лазар Милованович, Павле Човс, Мариян Малацко (c), Никола Адамович, Душан Бокан, Милорад Ваяґич, Давид Неделькович, Димитриє Ґрубачич и Давид Гарди.

На лавочки ище були: Вид Неделькович, Михайло Буила и Лука Дорокхази.

Шлїдуюце 29. першенствене коло ФК „Искра” будзе бавиц на соботу 31. мая у Раткове процив екипи ФК „Раднички 1918”. Стретнуце почнє на 17:30 годзин.