Искра лєпша и од Репрезентациї лиґи (фото)

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” внєдзелю, 16. юния у Коцуре одбавел ревиялне стретнуце на хторим бавела процив репрезентациї лиґи, хтора була составена зоз 15 екипох зоз ПФЛ Суботица и зазначела побиду зоз резултатом 2:0.

Скорей початку стретнуца, ґенерални секретар Подручного фодбалского союзу Суботица Ненад Николич додзелєл погар екипи Искри, як шампионови ПФЛ Суботица.

Понеже Искра за цалу сезону 2023/2024 нє страцела анї єдно першенствене стретнуце на своїм терену у Коцуре, так було и внєдзелю кед анї найлєпши бавяче позберани зоз 15 екипох нє могли загрожиц Искри хтора уписала и 16. побиду зашором на своїм терену.

Искра бавела у составе – Мирослав Ступар, Зоран Суботич (Ваяґич), Марко Секулич (Дорокхази), Дамян Ґубаш, Дамир Мачиженски, Борис Бодонї (Човс), Зоран Сердар (Адамович), Миливой Ґаджич (Байчич), Драґан Комазец (Дюрдєвац), Мариян Малацко (Салонтаї) и Ненад Надь (Неделькович).

Ґоли за Искру дали: Комазец и Адамович.

Найлєпши стрилєц Искри бул Данило Янкович зоз дал 23. ґоли.

ФК Искра зоз Коцура першенствену сезону 2023/2024 закончела на 1. месце зоз освоєнима 72 бодами и ґол розлику дзе дали 75 а достали лєм 24 ґоли.