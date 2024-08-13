Искра була лєпша як Русин у пририхтуюцим стретнуцу

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” и Фодбалски клуб „Русин”, внєдзелю 11. авґуста у Коцуре одбавели остатнє пририхтуюце стретнуце пред початок першенства кед у „ґенералки” екипа Искри зазначела прешвечлїву побиду зоз резултатом 5:0.

Пред стретнуцом, предсидатель фодбалского клуба Русин Желько Орос подаровал направену винчованку предсидательови ФК Искра Драґанови Горнякови за посцигнути историйни успих у сезони 2023/2024, за виборене место у висшим ранґу – Войводянскей лиґи.

Искра бавела у составе – Филип Хромиш, Марко Секулич, Лазар Милованович, Дамян Ґубаш, Милорад Ваяґич, Давид Гарди, Димитриє Ґрубачич, Мариян Малацко, Давид Неделькович, Павле Човс и Никола Адамович. До бависка ище вошли: Дьордє Байчич, Михайло Буила и Филеп Александар.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома, Александар Кочиш, Боян Голик, Желько Шомодї, Деян Югик, Оґнєн Маркович, Матей Кршич, Деян Чернок, Виктор Надь и Деян Будински. До бависка ище вошли: Велько Шомодї, Теодор Няради, Иван Планчак и Теодор Штранґар.

ФК Искра зоз Коцура першенствену сезону 2024/2025 почина зоз стретнуцом у Коцуре на нєдзелю, 18. авґуста процив екипи Гайдук зоз Стапара, док ФК Русин у першим колу першенственого стретнуца тиж на нєдзелю, 18. авґуста госцує у Младенове процив екипи Будучносц.