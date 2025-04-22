Искра одлична на своїм терену

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” стреду 16. априла у Коцуре одбавел позарядове седме першенствене стретнуце у другей полусезони ВФЛ Сивер процив екипи ФК „Будучносц” зоз Параґох и зазначела ище єдну побиду на своїм терену зоз резултатом 3:1.

Ґоли за екипу Искри дали: Дамян Ґубаш (2) и Душан Бокан.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Милан Ефендич, Лазар Милованович, Павле Човс, Мариян Малацко, Дамян Ґубаш (c), Душан Бокан, Милорад Ваяґич (Марко Секулич), Давид Неделькович (Михайло Буила), Димитриє Ґрубачич и Давид Гарди.

На лавочки ище були: Вид Неделькович, Стефан Шошкич и Лука Дорокхази.

Шлїдуюце 23. першенствене коло ФК „Искра” будзе бавиц на нєдзелю 20. априла у Туриї процив екипи ФК „Младосц”. Стретнуце почнє на 16:30 годзин.