Искра одлична на своїм терену

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” внєдзелю 6. октобра у Коцуре одбавела осме першенствене стретнуце у Войводянскей лиґи Сивер процив екипи ФК „Младосц”зоз Туриї и зазначела побиду зоз резултатом 3:1.

Искра бавела у составе – Филип Хромиш, Марко Секулич, Милан Ефендич, Зоран Сердар, Никола Адамович (Давид Неделькович), Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич (Лазар Милованович), Миливой Ґаджич (Ненад Надь), Димитриє Ґрубачич (Мариян Малацко) и Давид Гарди (Дьордє Байчич).

Ґоли за Искру дали Никола Адамович, Мариян Малацко и Душан Бокан.

У идуцим 9. колу ВФЛ Сивер, Искра на соботу 12. октобра будзе бавиц у Апатину процив екипи ОФК „Младосц”, а стретнуце почнє на 15 годзин.