Искра однєсла побиднїцки погар (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – После шветочней програми у Доме култури, преславйованє 100-рочнїци Фодбалского клубу „Русинˮ предлужене на Русиновим фодбалским стадиону, на Ярашу, дзе ветеранє коцурскей „Искриˮ однєсли побиду над домашнїма Русиновима ветеранами з резултатом 5:4.

На Яраш ше, после шветочней програми у Доме култури, дзекуюци членом Конїцкого клубу „Русинˮ могло одвесц и на парадних коньских запрагох з хторима ше предефиловало през валал, а за шицких присутних на шветочней Скупштини, на Ярашу бул обезпечени и полудзенок.

У спортским сеґменту преславйованя ювилею, у першей часци, младши Русиново пионире, односно дзеци возросту 2. и 3. класи основней школи, страцели од своїх коцурских парнякох з резултатом 8:7. Источашнє, на другей половки терену старши Русиново пионире бавели медзисобу, понеже нє мали процивнїка свойого возросту, та за нїх резултат остал у другим плану.

После пионирох, перше наступели старши Русиново ветеранє, старосней гранїци од 55 рокох и вецей, хтори ше у 10-минутовим „наступуˮ процив Искри здогадли як то висц пред публику и надвладац процивнїка, а после даскелїх акцийох, зоз моцним аплаузом потримовки, ветеранє терен уступели младшим ветераном.

Главне змаганє одбавели праве младши ветеранє, старосней гранїци од 35 по 50 роки, хтори у 60-минутовим змаганю дали свой максимум, та гоч ше на ювилейней преслави требало указац пред домашню публику, побиднїцки погар заж лєм однєсла госцуюца Искра з малу резултатску предносцу од 5:4.

После додзельованя припознаньох, медальох и побиднїцкого погару, вешелєнє з музику на Ярашу предлужене до позних ноцних годзинох.

Преславу 100-рочнїци Русина финансийно потримали Месна заєднїца Руски Керестур, Општина Кула, Покраїнски секретарият за спорт и младеж.