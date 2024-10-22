Искра пред полним стадионом освоєла бод

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” внєдзелю 20. октобра у Коцуре одбавел дзешате першенствене стретнуце у Войводянскей лиґи Сивер процив екипи ФК „Гайдук 1912” зоз Кули. Стретнуце закончене нєришено зоз резултатом 2:2.

Искра бавела у составе: Филип Хромиш, Марко Секулич, Милан Ефендич, Зоран Сердар, Марян Малацко (Лазар Милованович), Никола Адамович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан (Давид Неделькович), Милорад Ваяґич, Миливой Ґаджич (Павле Човс) и Давид Гарди.

Обидва ґоли за Искру дал Никола Адамович.

У квалитетним стретнуцу пред вецей як 600 патрачох на стадиону, Искра освоєла бод процив квалитетней екипи Гайдук 1912.

У идуцим 11. колу ВФЛ Сивер, Искра на нєдзелю 27. октобра будзе бавиц у Бачким Ґрадишту процив екипи ФК „Войводина”, а стретнуце почнє на 13:30 годзин.