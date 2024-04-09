Искра предлужела побиднїцку серию

КОЦУР – Фодбалски клуб Искра внєдзелю 7. априла одбавел у Коцуре шесте першенствене стретнуце ПФЛ Суботица, дзе бавела процив екипи ФК Чока зоз Чоки и зазначела прешвечлїву побиду зоз резултатом 6:1.

Искра наступела у составе – Филип Хромиш, Марко Секулич (Дьордє Байчич), Лазар Милованович (Павле Човс), Зоран Сердар, Мариян Малацко (Ненад Надь), Драґан Комазец (Давид Неделькович), Дамир Мачиженски, Борис Бодонї (Дамян Михняк), Дамян Ґубаш, Миливой Ґаджич и Данило Янкович (Зоран Суботич). Ґоли за Искру дали: Ґаджич, Янкович, Ґубаш, Малацко, Комазец и Неделькович.

Идуце 7. першенствене стретнуце ПФЛ Суботица, ФК Искра будзе бавиц на соботу 13. априла у Србобрану, дзе их чека чежке госцованє процив екипи ФК Србобран.

Стретнуце почина на 16:30 годзин.