Искра прешвечлїва на домашнїм терену

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” внєдзелю 22. септембра у Коцуре одбавела шесте першенствене стретнуце у Войводянскей лиґи Сивер процив екипи ФК „Тиса” зоз Адоряну и зазначела важну и прешвечлїву побиду процив квалитетней екипи зоз резултатом 3:1.

Искра бавела у составе – Филип Хромиш, Марко Секулич, Милан Ефендич, Лазар Милованович, Зоран Сердар (Давид Неделькович), Никола Адамович (Ненад Надь), Дамян Ґубаш, Душан Бокан (Марян Малацко), Милорад Ваяґич (Димитриє Ґрубачич), Давид Гарди и Павле Човс (Дьордє Байчич).

Ґоли за Искру дали Никола Адамович, Душан Бокан и Милан Ефендич.

У идуцим 7. колу ВФЛ Сивер, Искра на нєдзелю, 29. септембра будзе бавиц у Параґох процив екипи ФК „Будучносц”, а стретнуце почнє на 15:30 годзин.