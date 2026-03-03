Искра прешвечлїва у ґенералним стретнуцу

КОЦУР – Фодбалски клуб Искра одбавел внєдзелю, 1. марца у Коцуре „ґенералку” пред першенство процив екипи Фрушкоґорски Партизан зоз Буковцу, хтора ше тиж змага у Войводянскей лиґи. Екипа Искри була лєпша и прешвечливо победзела, та резултат бул 5:0.

ФК Искра – ФК Фрушкогорски Партизан – 5:0. Ґоли за екипу Искри дали: Мирослав Живойнов (2), Марко Неделькович, Давид Неделькович и Саво Прелевич.

За екипу Искри бавели: Саша Загорянски, Давид Гарди, Лука Дорокхази, Ненад Петкович, Мирослав Живойнов, Павле Човс, Бошко Релїч, Оґнєн Салонтаи, Дарко Салонтаї, Зоран Сердар и Саво Прелевич.

До бависка ище вошли: Боривой Цветкович, Душан Бокан, Марко Неделькович, Милорад Ваяґич, Дамян Ґубаш, Давид Неделькович, Лука Вулич и Василиє Дукич.

Треба визначиц же скорей початку, Управа ФК Искри уручела припознанє, бувшому бавячови Марянови Малацкови, хтори одбавел двоцифрове число сезонох за Коцурцох.

У першим колу ярнєй часци першенства, екипа Искри будзе бавиц на нєдзелю, 8. марца на своїм терену у Коцуре процив екипи Пролетер зоз Равного Села.

Стретнуце почнє на 14:30 годзин.