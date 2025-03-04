Искра ремизовала пред початком першенства

ЗМАЄВО – ФК „Искра” соботу 1. марца у Змаєве одбавела остатнє пририхтуюце стретнуце пред початком ярнєй часци першенства процив екипи ФК „Обилич” и зазначела нєришени резултат, хтори на концу глашел 2:2.

Ґоли за екипу Искри дали: Никола Адамович и Дамян Ґубаш.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Павле Човс, Андрей Малацко, Милорад Ваяґич, Лазар Милованович, Давид Гарди, Мариян Малацко, Димитриє Ґрубачич, Марко Грнячки, Душан Бокан и Никола Адамович.

До бависка ище вошли: Дамян Ґубаш, Милан Ефендич, Давид Неделькович, Стефан Шошкич и Зоран Сердар.

Шлїдуюце уж першенствене стретнуце ФК „Искра” будзе бавиц на нєдзелю, 9. марца у Стапару зоз екипу ФК „Гайдук” у 16. колу ВФЛ Сивер.

Стретнуце почнє на 14:30 годзин.