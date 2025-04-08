Искра рутински до новей побиди

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” внєдзелю, 6. априла, у Коцуре одбавела пияте першенствене стретнуце у другей полусезони ВФЛ Сивер процив екипи ФК „Младост” зоз Бачкого Петровцу и зазначела побиду зоз резултатом 2:0.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Милан Ефендич, Лазар Милованович, Павле Човс, Мариян Малацко (Димитриє Ґрубачич), Никола Адамович, Дамян Ґубаш (c), Душан Бокан (Михайло Буила), Милорад Ваяґич (Марко Секулич), Андрей Малацко и Давид Гарди.

На лавочки ище були: Вид Неделькович и Стефан Шошкич.

Обидва ґоли за екипу Искри дал Никола Адамович.

Шлїдуюце 21. першенствене коло ФК „Искра” будзе бавиц на нєдзелю 13. априла у Адоряну процив екипи ФК „Тиса”. Стретнуце почнє на 16 годзин.