Искра страцела достате стретнуце

СРБОБРАН – Фодбалере Искри, госцовали у Србобрану, дзе од домашенєй екипи страцели зоз резултатом 4:2.

Фодбалски клуб „Искраˮ на госцованє до Србобрану пошол без вельких амбицийох и свидоми же ше зоз того чежкого госцованя чежко мож врациц зоз даєдним освоєним бодом, окреме кед ше вежнє до огляду же фодбалере Искри у ярнєй часци сезони нє на обчекованим уровню.

За Искру бавели: Новаков (Неделькович), Секулич, Барович (Лазетич), Пердух (Николич), Милованович Л., Симунович (Човс), Милованович Н. (Дюричич), Бокан, Сердар, Малацко, Мрдєнович П.

Од початку коцурски фодбалере бавели офанзивно, а таке бависко нєсподзивало фаворизовану домашню екипу. Уж у 4. минути Предраґ Мрдєнович вихасновал добру асистенцию Бокана и принєсол Искри предносц.

Предлужела Искра нападац после датого ґолу, а у 11. минути Барович крашнє додал Боканови лабду котри Искри принєсол предносц од двох ґолох. Точку на стретнуце могол положиц Сердар у 30. минути кед вибил сам опрез ґолмана, алє, нажаль, нє вихасновал тоту вельку шансу. Србобран такой у шлїдуюцим нападу дал ґол и зменшал на 2:1.

На одпочивок Искра пошла зоз предносцу од єдного ґолу, алє и зоз бавячом вецей, понеже єден бавяч Србобрану у 45. минути достал други жовти, та и червени картон.

После лєм двох минутох бависка у другим полчасу Србобран виєдначел резултат. Випущена велька предносц унєсла нємир до Искрових фодбалерох, а домашнї то искусно вихасновали. У 64. минути Николич погришел у остатнєй линиї и так оможлївел же би Србобран цалком преобрацел резултат и дошол до предносци. У остатнїх 20 минутох oзнова до вираженя пришла подла физична пририхтаносц Искрових фодбалерох, та домашнї по конєц дали ище єден ґол и на концу зазначели прешвечлїву побиду зоз резултатом 4:2.

Искра после 22. кола на 10. месце на таблїчки зоз 24 бодами. У шлїдуюцим колу Искра у Коцуре одбави општински дерби зоз Сутʼєску з Бачкого Доброго Поля.