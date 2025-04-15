Искра страцела на госцованю у Адоряну

АДОРЯН – Фодбалски клуб „Искра” внєдзелю 13. априла у Адоряну одбавела шесте першенствене стретнуце у другей полусезони ВФЛ Сивер процив екипи ФК „Тиса” и зазначела пораженє зоз резултатом 2:1.

Ґол за екипу Искри дал Никола Адамович.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Милан Ефендич, Лазар Милованович, Павле Човс, Никола Адамович (Михайло Буила), Дамян Ґубаш (c), Душан Бокан, Андрей Малацко (Милорад Ваяґич), Давид Неделькович, Димитриє Ґрубачич (Мариян Малацко) и Давид Гарди.

На лавочки ище були: Вид Неделькович, Стефан Шошкич и Лука Дорокхази.

Шлїдуюце 22. першенствене коло ФК „Искра” будзе бавиц на стреду 16. априла у Коцуре процив екипи ФК „Будучносц” зоз Параґох. Стретнуце почнє на 16:30 годзин.