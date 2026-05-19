Искра страцела на своїм терену

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” одбавел 26. коло першенства ВФЛ Сивер, внєдзелю, 17. мая у Коцуре бавел процив екипи ФК „Войводина” и страцел, а конєчни резултат бул 2:3.

Ґоли за екипу Искри дали Саво Прелевич и Дамян Ґубаш.

За екипу Искри бавели: Вид Неделькович, Милян Дюрдєвац, Ненад Петкович, Павле Човс, Зоран Сердар, Мирослав Живойнов, Марко Неделькович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Лука Дорокхази и Оґнєн Салонтаи.

До бависка вошли Саво Прелевич, Боривой Цветкович, Алекса Дорокхази и Дарко Салонтаї, а на лавочки ище були Саша Загорянски, Лука Вулич и Милорад Ваяґич.

Екипа Искри у шлїдуюцим першенственим стретнуцу будзе бавиц на соботу, 23. мая у Байши, процив екипи ФК „Байша”.

Стретнуце почнє на 17 годзин.