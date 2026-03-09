Искра то я

Ґимнастичарка, вихователька, шпивачка и пишна Рускиня, шицко тото трицецрочна Ивона Гнатко зоз Вуковару. Дзецинство препровадзела у Петровцох „у писку, праху, блаце, на слунку, на шнїгу, у другим дворе”, дзе зоз братом двойнятком и пайташами зоз улїчки препровадзела красни днї.

У Петровцох ше уписала до основней школи, а потим, як и шицки школяре, школованє предлужела у ОШ „Антуна Бауера” у Вуковаре. Потим достала стипендию за приватну ґимназию у Осиєку „Ґаудеамус”.

Ище у Петровцох, на предкладанє професора физичного Томислава Руская, котри на ню мал вельки уплїв, од пиятей класи основней школи почала тренирац ґимнастику.

– З його методику полюбела сом спорт, а и одкрила сом яки шицко мам таланти. Пре його приступ ґу ученю, ишла сом и на тамбурову секцию котру вон водзел. Можем повесц же ми ше удало пренашла нїтку котра повязує, же шицко цо ше роби, муши ше робиц зоз шерца, мал таланту, лєбо нє. Талант лєм мала ниянса котра ше видзи у змаганю, алє любов ґу тому цо робиш и особа яка поставаш кед то робиш и як през уметносц упознаваш себе и свою автентичносц – то змисел шицкого – гвари Ивона.

На грамоти и медалї зоз ґимнастики з початку нє думала

– На єдним тренинґу професор гварел же приду зоз ґимнастичного клубу и же нас буду оценьовац. Я була така яка сом була на каждим тренинґу – шицко ми бависко, и одвичательно ше справуєм ґу елементом и ґимнастичним справом. З тим сом достала поволанку до клубу, а потим сом ше кандидовала на жупанийске змаганє. Так сом без вельких пририхтованьох, окрем тижньових тренинґох, завжала аж штварте место – памета вона.

Нєполни два роки потим, Ивона була перша зоз клубу котра ше пласовала на змаганє на державним уровню, а потим три роки за шором була найуспишнєйша ґимнастичарка у своїм клубу у своєй катеґориї. Найволєла вежбац на греди.

– У медзичаше були змаганя на рижних уровньох и табори на котрих сом ше пририхтовала, а найвекши уровень ми бул медзинародни турнир у Самоборе. Мала сом и вельку павзу од осем роки пре школованє и факултет, а врацела сом ше на ґимнастику 2018. року у Заґребе до Ґимнастичного клубу „Трешнєвка”, дзе сом предлужела робиц як тренер ґимнастики – од рекреациї за предшколски дзеци по змагательни екипи. Мала сом нагоду знова участвовац на змаганьох. По корону сом ше и змагала, а вец сом ше знова поцагла.

Бувша ґимнастичарка нєшка вихователька

– Учительски факултет сом уписала так же сом ше нашла на правим месце у прави час. Нє поспишело ми ше уписац Кинезиолоґийни факултет, та ми було у плану направиц павзу, алє видзела сом же єст места на Учительским факултету, та сом ше уписала там – припознава Ивона.

На концу видзела же то напрям на котрим ше зєдинюю шицки єй идентитети и таланти, та там и остала. По закочених мастер студийох 2020. року, витворела свой першобутни план и 2025. року дипломовала на Кинезиолоґийним факултету. Тераз пишно ноши фахову приготовку маґистерки вчасного и предшколского воспитаня и образованя, як и дипломованого тренера.

Направела апликацию за ученє руского язика

– Тот проєкт настал пре фрустрацию. Коло мнє були фамелиї котри маю дзеци, а вельо часу на друженьох були на мобилних телефонох, а могло чуц лєм горватски и анґлийски язик. Родичи ше часто хваля же им дзецко одмалючка бешедує по анґлийски и же научело зоз мобилного. То ме нагнївало, бо на питанє чом нє бешедую з нїма по руски, найчастейши одвит бул же нє маю часу – здогадує ше Ивона, и гвари же єй длугорочни леґинь програмер, та ше догварели же направя апликацию илустровани Rusinski rječnik, котра була за андроид телефони и могло ю зняц по одредзену верзию андроиду.

Хвильково, тераз то на чеканю, а зоз тим проєктом представела ше на студийним предмету Сучасни методични теориї, а професорка цо ношителька предмету ю предложела за Деканову грамоту за Винїмкове наукове доприношенє котру и достала. Шицко тото лєм животна филозофия професора Руская котри ю научел же, кед робиш зоз шерца, людзе то препознаю.

По закончених основних студийох на першим факултету, глєдала яки корпус сликовнїцох маю Руснаци. Зоз того настала єй дипломска робота на тему Як направиц сликовнїцу за предшколски дзеци. Написану роботу указала Ирини Папуґовей и Блажени Хома Цветкович. Пре финансийни причини, єй сликовнїца чекала три роки после дипломираня na основних студийох, а обявена є 2021. року.

Илустрациї за кнїжку направела Ивона з двома технїками котри символизую и двоязичносц кнїжки (руски и горватски), а по конєц друкованя, преложена є и на горватски знаковни язик котра ше може пренайсц на Ю’тюбу. Сликовнїца ше вола Kotači/Колєса, а текст написала Еуґения Врабец.

Еразмус+ вихователька

По законченим приправнїцким стажу и положеним державним испиту достала роботу у дзецинскей заградки у Заґребе и такой є поволана на схадзку за Еразмус+ акредитациї. Як гвари нєсподзивана Ивона, думала же то стандардна процедура за каждого хто придзе робиц до городскей оводи, алє о рок постала свидома же пре єй богату биоґрафию вибрали праве ю, гоч була нови член колективу.

– Була сом два роки у проєкту котри ше волал CACAO (Cell Biology and Art Class Omnibus) у котрим зме през музику приблїжовали клїтинкову биолоґию предшколским дзецом у возросту од 5 по 6 и пол роки. Резултати винїмково, а кед же дакого цикави дацо вецей о проєкту, шлєбодно ми може писац на мейл прето же єдно число Руского слова нєдостаточне – поволує Ивона заинтересованих.

Тот проєкт презентовала на трох универзитетох и то була нагода за здобуванє нових искуствийох, знаньох и путованє, а їх дзецинска заградка була домашнї Ерасмус координатор. Попри тим, була на едукацийох як цо то Ерасмус+ teacher Academy, а остатнє путованє було у Ирскей.

Одмалючка була активна у Дружтве Руснак

– Одросла сом у рускей фамелиї и буц у Дружтве Руснак пришло як старт пакет. Одросла сом на бини, споза бини и у публики. З Руснаком сом путовала и путуєм кед сцигнєм, а там сом лєм доброго могла научиц. Пре руски язик и креативносц, достала сом Деканову грамоту, а зоз ню нє достанєм векшу плацу, алє роботодаватель попри просеку на студийох, патри и цо робиш у шлєбодним чаше и яки твой особни розвой. То цошка зоз чим ше особа визначує кед ше явя на гоч яки конкурс.

Любов ґу свойому народу Ивону понукла же би зняла филм „Искра” зоз своїм пайташом Тибором Дюрдєвом.

– Искра то я, котра швици у тим малим швеце и шири вистки о Руснацох. Кажде од нас Искра и кажде од на ту на швеце же би направел пременку.

Дзивоцка лада и букет червених ружох

– Шмелосц мойо друге мено. Мам талант за шпиванє и прекрасни глас котри сом нашлїдзела од баби и дїда дзияка. Поспишело ми ше 2012. року победзиц на змаганю за найкрасши дзивоцки глас на Червеней ружи. Жаль ми лєм же кед раз победзиш, вецей ше нє можеш змагац. Ходзим на приватни годзини соло шпиваня, а найволїм шпивац и грац дзецом, бо праве так преношим любов як цо то робел мой професор Рускай.

А плани за будучносц?

– Нє любим бешедовац о будучносци, прето же то нєпознати терен. Гевто цо робим нєшка и тераз одредзує яка ми будзе судьба. Случує нам ше шицко яки зме у глави. По тих параметрох видзим ше на бини, швицим як Искра, а людзе щешлїви як и я.