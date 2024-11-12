Искра у тим колу страцела

КОЦУР – Фодбалски клуб Искра внєдзелю, 10. октобра у Коцуре одбавел дванасте першенствене стретнуце у Войводянскей лиґи Сивер процив екипи ФК Раднички 1905 зоз Баймоку. Искра зазначела пораженє на домашнїм терену зоз резултатом 1:2.

Искра бавела у составе – Вид Неделькович, Милан Ефендич, Лазар Милованович (Марко Секулич), Зоран Сердар (Димитриє Ґрубачич), Мариян Малацко (Давид Неделькович), Никола Адамович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич, Миливой Ґаджич и Давид Гарди.

Ґол за Искру дал Дамян Ґубаш.

У идуцим 13. колу ВФЛ Сивер, Искра на стреду, 13. новембра будзе бавиц у Змаєве процив екипи ФК Обилич, а стретнуце почнє на 13 годзин.